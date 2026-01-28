ترامب : أسطول أمريكي ضخم وسريع يتجه نحو إيران مع خيارات عسكرية مطروحة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأسطول العسكري الأمريكي المتجه حالياً نحو إيران أكبر من الأسطول الذي أرسلته الولايات المتحدة إلى فنزويلا.

وأوضح ترامب أن “أسطولاً ضخماً” يتجه بسرعة نحو إيران، معرباً عن أمله في أن تجلس طهران إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف.

وأضاف أن “الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير.. فلا تسمحوا بتكرار ذلك”، في إشارة إلى تحذير شديد اللهجة موجّه للسلطات الإيرانية.

وكان ترامب قال في خطاب أمام سكان ولاية آيوا في وقت سابق: “هناك أسطول رائع آخر يتجه الآن بشكل سريع نحو إيران، لذا سنرى ما سيحدث. آمل أن يوافقوا على صفقة”.

ويأتي ذلك في ظل تصعيد في لهجة الرئيس الأمريكي تجاه طهران، إذ سبق أن هدد بأن الولايات المتحدة ستقوم بـ”محو إيران من على وجه الأرض” في حال تعرّضت حياته لأي تهديد.

وفي السياق نفسه، نقل موقع “أكسيوس” عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أنهم سيعرضون هذا الأسبوع مقترحات جديدة على ترامب في حال قرر استخدام القوة العسكرية ضد إيران.

وذكر الموقع أن مسؤولين في البيت الأبيض يؤكدون أن احتمال شن ضربات عسكرية لا يزال قيد الدراسة، رغم قمع الاحتجاجات في إيران إلى حد كبير، مشيراً إلى أن ترامب لم يتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن توجيه ضربات ضد طهران.

وبحسب “أكسيوس”، من المرجح أن يجري ترامب مزيداً من المشاورات هذا الأسبوع، على أن تُعرض عليه خيارات إضافية لاستخدام القوة العسكرية ضد إيران.

سبق