تحديد موعد مباراة منتخب مصر ضد البرازيل استعدادا لكأس العالم 2026

يخطط المنتخب المصري لخوض ثلاث مباريات ودية ضمن استعداداته لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، المقررة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسيلعب منتخب مصر مع منتخبي السعودية وإسبانيا في قطر يومي 26 و30 مارس 2026.

بينما تقرر خوض منتخب “الفراعنة” مباراة ثالثة ضد نظيره البرازيلي في 6 يونيو المقبل، استعدادا لمونديال 2026.

وقال عضو الاتحاد المصري لكرة القدم، مصطفى أبو زهرة، لقناة “ON Sport” المصرية إن برنامج إعداد منتخب “الفراعنة” لنهائيات البطولة “سيكون قويا وعلى أعلى مستوى”.

وأوضح أبو زهرة أن المدير الفني لمنتخب مصر، حسام حسن، لم يحسم قراره حتى الآن حول ما إذا كان الفريق سيخوض مباراة ودية رابعة، قد تكون مع منتخب النمسا.

وأكد مصطفى أبو زهرة على تعاون الاتحاد المصري ورابطة الأندية المحترفة المصرية مع حسام حسن، لتلبية احتياجات المدرب خلال فترة التحضير للمونديال.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة ضمن الدور الأول من المونديال، المقرر إقامته في أمريكا وكندا والمكسيك، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

روسيا اليوم