وفد الصليب الأحمر الدنماركي يتفقد أوضاع النازحين بمخيم العفاض

زار وفد من جمعية الصليب الأحمر الدنماركي مركز إيواء أزهري المبارك بمنطقة العفاض بمحلية الدبة اليوم، للوقوف ميدانيًا على أوضاع النازحين والتعرف على أبرز التحديات والاحتياجات داخل المركز.

وخلال الزيارة عقد الوفد اجتماعًا مع لجنة الطوارئ والأزمات بالمحلية برئاسة نائب رئيس اللجنة الأستاذ رامي عبد الرحيم، وبحضور أعضاء اللجنة ومشرف جمعية الهلال الأحمر بالمحلية، حيث جرى استعراض الوضع الإنساني العام، والاحتياجات العاجلة في مجالات الغذاء والصحة والمأوى والخدمات الأساسية، إلى جانب بحث سبل التنسيق والدعم المشترك بين الجهات المحلية والمنظمات الدولية.

وأشاد الوفد بجهود لجنة الطوارئ والأزمات، وبالدور المجتمعي الذي يقوم به أهالي المنطقة ورجال البر والإحسان في التخفيف من معاناة النازحين، معبرين عن إعجابهم بمستوى التنظيم والترتيب داخل مركز الإيواء.

كما التقى الوفد بالسيد أزهري المبارك، بحضور مشرف جمعية الهلال الأحمر السوداني بمحلية الدبة الأستاذ عزت ودحاج، حيث نوقشت التحديات التي تواجه إدارة المركز، والاحتياجات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا لتحسين أوضاع النازحين.

وأكد وفد الصليب الأحمر الدنماركي أن الزيارة تعكس اهتمام المنظمات الدولية بالوضع الإنساني في السودان، مشددًا على أهمية تعزيز التنسيق مع الجهات المحلية لضمان تقديم دعم فعال ومستدام.

سونا