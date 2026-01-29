دراما جنونية.. بنفيكا يسقط ريال مدريد ويرافقه لملحق “الأبطال”

دراما اللحظات الأخيرة تحرم ريال مدريد من التأهل المباشر إلى ثمن النهائي

اختتم ريال مدريد مشواره في الدور الأول من دوري أبطال أوروبا، بالسقوط خارج أرضه على يد بنفيكا (2-4)، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة.

أهداف بنفيكا سجلها أندرياس شيلديروب “ثنائية” وفانجيليس بافليديس والحارس أناتولي تروبين في الدقائق 36، 45+5، 54 و90+8، فيما أحرز كيليان مبابي ثنائية للريال (ق 30 و58).

وبسبب هذه الخسارة، فشل الفريق الملكي في التأهل المباشر إلى دور الـ16، ليتحول إلى الملحق للموسم الثاني تواليا بعدما تراجع للمركز التاسع برصيد 15 نقطة، فيما خطف بنفيكا آخر بطاقات الملحق بوصوله للنقطة التاسعة في المركز 24.

“الفار” ينقذ بيلينجهام

كان الريال المبادر بالتهديد عبر تشواميني، الذي تابع كرة ارتدت إليه داخل منطقة الجزاء، وقابلها بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

وعاد الضيوف بمحاولة جديدة بعدما ارتقى هويسين لعرضية من ركلة حرة، ووجه الكرة من على حافة منطقة الجزاء، بضربة رأسية حادت عن المرمى.

وفي الدقيقة 15، تحصل بنفيكا على ركلة جزاء بعد تعرض بريستياني لإعاقة من الخلف، من جانب بيلينجهام، أسقطته أرضا.

لكن الحكم تلقى إشارة من “الفار” بضرورة مراجعة اللقطة بنفسه، وهو ما استجاب له، ليعود إلى الملعب، متراجعا عن قراره، بعدما تبين له لمس بيلينجهام الكرة وضرب لاعب بنفيكا لقدمه لحظة إبعاده لها.

دقائق مشتعلة

كان بنفيكا على مقربة من هدف التقدم، بعدما حاول بريستياني توجيه كرة مقوسة نحو أقصى الزاوية اليمنى، لكن كورتوا تصدى لها ببراعة، قبل أن تلامس الكرة العارضة وتمر إلى خارج الملعب.

بعد فترة وجيزة، حاول سوداكوف مباغتة كورتوا بتصويبة قوية من زاوية مستحيلة، لكن الكرة ارتطمت في الشباك من الخارج.

وفاجأ الريال مضيفه، في الوقت الذي زادت فيه محاولاته على مرمى كورتوا، بهدف التقدم عن طريق مبابي، الذي قابل عرضية أسينسيو من الجهة اليمنى، بضربة رأسية، لامست يد الحارس تروبين قبل عبورها إلى الشباك.

لكن سرعان ما نجح بنفيكا في معادلة النتيجة بعد 6 دقائق فقط، وذلك بعد هجمة مرتدة خاطفة، أنهاها بافليديس بعرضية متقنة إلى شيلديروب داخل منطقة الجزاء، قابلها الأخير بضربة رأسية رائعة، لتستقر الكرة داخل الشباك.

طوفان برتغالي

لم يكتف بنفيكا بالتعادل، بل كاد يضيف الهدف الثاني في غضون 3 دقائق، لكن فالفيردي أنقذ مرماه ببسالة، حينما أبعد كرة سددها ديديتش والمرمى خالٍ لحظة سقوط كورتوا، لينقذ الريال من التأخر في النتيجة.

وأهدر باريرو بعدها فرصة هدف محقق لأصحاب الأرض، بعدما وصلته كرة عرضية من ركنية بالقرب من المرمى، لكنه وجهها برأسه بغرابة بجوار القائم، مهدرا فرصة التقدم على فريقه.

وتواصل الطوفان البرتغالي، إذ أطلق ديديتش تسديدة أخرى زاحفة، نجح كورتوا في التصدي لها على مرتين.

وفي الوقت المحتسب بدلا من الضائع، احتسب الحكم ركلة جزاء لبنفيكا بداعي إعاقة ماسا من جانب تشواميني، لحظة تنفيذ ركنية، لينبري بافليديس لتسديدها، مسجلا منها هدف تقدم فريقه (2-1) قبل الذهاب للاستراحة.

تعقيد مهمة الريال

أول فرصة في الشوط الثاني جاءت من جانب بنفيكا، بعدما وصلت كرة إلى بافليديس على حدود منطقة الجزاء، ليهيئها لنفسه قبل أن يسدد بقوة، لكنها استقرت بين أحضان كورتوا.

وفي الوقت الذي كان الريال فيه يسعى لمعادلة النتيجة، تلقى ضربة أخرى مباغتة عن طريق شيلديروب، الذي توغل من الجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء، قبل أن يطلق تسديدة في الزاوية القريبة، محرزا ثالث أهداف بنفيكا.

بعدها مباشرة، قرر ألفارو أربيلوا مدرب الريال، إقحام رودريجو وكامافينجا لإنقاذ الموقف، على حساب ماستانتونو وتشواميني.

ونجح مبابي في تقليص النتيجة بعد 4 دقائق فقط، بعدما قابل عرضية أرضية من جولر، بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، نحو أقصى الزاوية اليسرى.

زحف مدريدي

وألهب الهدف حماس لاعبي الريال، لينطلق فينيسيوس بالكرة من الجهة اليسرى ويتوغل في العمق، قبل أن يطلق تسديدة أرضية بعيدة المدى، لم يجد تروبين صعوبة في التصدي لها.

وحاول بيلينجهام الوصول لشباك بنفيكا بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء، لكن محاولته باءت بالفشل، بمرور الكرة بعيدة عن المرمى.

وعاد بنفيكا للمحاولة من جديد عن طريق سوداكوف، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن الكرة ذهبت بعيدة تماما عن مرمى كورتوا.

هذا قبل أن يتصدى الحارس البلجيكي لتسديدة قوية أطلقها بريستياني من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء.

محاولات بلا جدوى

وجرب جولر حظه بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكن تروبين كان يقظا لها وأبعدها ببراعة بقبضتي يديه.

وعاد حارس بنفيكا للتصدي لتسديدة أخرى أطلقها رودريجو من قلب منطقة الجزاء، لتتحول إلى ركنية.

وفي الدقيقة 78، قرر أربيلوا الدفع بثلاثة من البدلاء، وهم ألابا، دياز وسيسيتيرو بدلا من هويسين، كاريراس وجولر، أملا في إنعاش فريقه وإدراك التعادل.

وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق، كاد يقتل أحلام فريقه في العودة، بعدما تصدى لتسديدة باريرو بعد عرضية أرضية، قابلها بلمسة مباشرة بالقرب من المرمى.

هدف تاريخي

وتلقى الريال ضربة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، بتعرض مدافعه أسينسيو للطرد عقب حصوله على بطاقة صفراء ثانية، لقيامه بمخالفة ضد أحد لاعبي بنفيكا.

هذا قبل طرد رودريجو أيضا في اللحظات الأخيرة بسبب اعتراضه على قرار الحكم، الذي لم يحتسب هدفا لمبابي، بداعي قيامه بمخالفة لحظة محاولة الحارس تسديد الكرة، بخطفها منه وهي في الهواء.

حاول بنفيكا في اللحظات المتبقية أن يسجل هدفا آخر، يمنحه بطاقة التأهل للملحق، وهو ما أدركه بالفعل عن طريق حارسه تروبين، الذي تقدم لحظة تنفيذ ركلة ثابتة، ليقابل العرضية بضربة رأسية إلى داخل الشباك، لينفجر الملعب احتفالا بهدف التأهل قبل صافرة النهاية.

كووورة