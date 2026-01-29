وزير الطاقة يعلن التوجه نحو توطين الطاقة النظيفة وتعزيز الشراكات الدولية خلال أسبوع الطاقة الهندي 2026

شارك وزير الطاقة مهندس مستشار المعتصم إبراهيم أحمد في جلسة حوار رفيعة المستوى بعنوان «تضامن الجنوب العالمي في مجال الطاقة النظيفة: تعزيز التعاون جنوب – جنوب من أجل مستقبل مشترك»، بمشاركة معالي رالف ريغنفانو، وزير التغير المناخي والتكيف والأرصاد الجوية والمخاطر الجيولوجية والطاقة والبيئة وإدارة الكوارث في فانواتو، إلى جانب السيد إندرا ماني باندي، الأمين العام لمنظمة مبادرة خليج البنغال للتعاون التقني والاقتصادي متعدد القطاعات بيمستك ( BIMSTEC).

وشهدت الجلسة حضوراً نوعياً لعدد من الوزراء والدبلوماسيين ومديري كبرى شركات الطاقة في الهند، حيث ناقش المشاركون الدور المتنامي لمصادر الطاقة المتجددة في تعزيز أمن الطاقة وبناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي في الدول النامية.

وأكد الوزير أن السودان وضع هدفاً استراتيجياً لتوطين قطاع الطاقة النظيفة، مشيراً إلى أهمية حصر الإمكانات المحلية في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمياه والحرارة الجوفية والكتلة الحيوية بما يتناسب مع الخصائص الإقليمية. وقال: «سيتجه السودان بشكل أكبر إلى الطاقة الكهرومائية بدلاً من الوقود الأحفوري، وعلينا التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة.

وأوضح أن الطاقة الشمسية تعد الأنسب لظروف السودان المناخية والاقتصادية، مضيفاً: «لهذا نعمل على تعزيز وتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، شعار (شمس واحدة، طاقة واحدة) هو الأكثر انطباقاً على السودان. نحن بلد زراعي، والطاقة المتجددة تمثل المصدر الرئيس لدعم القطاع الزراعي».

وفي سياق دعم هذا التحول، أشار إلى أن بنك السودان المركزي التزم بتخصيص 12.5% من التمويل الأصغر، لقطاع الطاقة النظيفة في مجالي الزراعة والصناعة، بما يعزز جهود الانتقال نحو اقتصاد أخضر ومستدام.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير بالمدير التنفيذي لشركة فيتول آسيا السيد كيران قالقر، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة بين وزارة الطاقة والنفط والشركة التي تعمل في تجارة وتوزيع النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال (LNG)، إضافة إلى خدمات الشحن والتخزين والبنية التحتية المرتبطة بقطاع الطاقة.

وفي ذات السياق قام الوزير بجولة إلى معرض الشركات المشاركة في المؤتمر واستمع إلى شرح مفصل حول مجالات عمل شركات الطاقة.

