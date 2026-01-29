الهلال يستقبل صن داونز غدا بكيجالي في دوري الأبطال

تتجدد مواجهة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب أفريقي في التاسعة من مساء غد الجمعة باستاد أماهورو بالعاصمة الراوندية كيجالي، أرض الهلال الإفتراضية، ضمن الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

يعمل الهلال على وضع قدم في دور الثمانية حال تحقيقه الفوز، وكذلك الحال بالنسبة لصن داونز إذ جمع كلاهما 5 نقاط من ثلاث مواجهات، وكان الفريقان قد تعادلا بهدفين لكل فريق في لقاء بريتوريا وتصدرا المجموعة الثالثة التي تضم الى جانبهما سانت لوبوبو الكونغولي برصيد 4 نقاط، ومولودية الجزائري برصيد نقطة، وتحظى المباراة باهتمام إفريقي كبير نسبة للمستوى الرفيع الذي أظهره الفريقان.

يدير اللقاء طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمود ناجي، في الوسط يعاونه على الخطوط، سمير جمال مساعد أول، أحمد توفيق، مساعد ثاني، ومحمود بسيوني حكماً رابعاً، يراقبها وأنجيسوم أوجباريم، من إريتريا، فيما عين الإتحاد الأفريقي، الرواندي جولس كارانجوا، منسقاً عاماً للجولة.

