مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق متراجعًا عند مستوى 11382 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم متراجعًا بمقدار 76.03 نقطة، ليصل إلى مستوى 11382.08 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 6.9 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم، بلغت كمية الأسهم المتداولة 299 مليون سهم، سجّلت خلالها أسهم 31 شركة ارتفاعًا في قيمتها، مقابل تراجع أسهم 232 شركة.

وجاءت أسهم شركات “أماك” و”إس إم سي للرعاية الصحية” و”الجزيرة” و”الكابلات السعودية” و”بترو رابغ” ضمن قائمة الأعلى ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات “البحر الأحمر” و”الفاخرية” و”سي جي إس” و”الأبحاث والإعلام” و”الخريف” الأكثر انخفاضًا في التعاملات.

وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.47% و5.32%، بينما تصدّرت أسهم شركات “أمريكانا” و”أرامكو السعودية” و”الجزيرة” و”الإنماء” و”بان” قائمة الأكثر نشاطًا من حيث الكمية، وجاءت أسهم شركات “أرامكو السعودية” و”معادن” و”الراجحي” و”الأهلي” و”الإنماء” في مقدمة الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداول.

من جهة أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 55.85 نقطة، ليصل إلى مستوى 23910.86 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، فيما تجاوزت كمية الأسهم المتداولة في السوق الموازية مليوني سهم.

