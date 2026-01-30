رسميا.. فرض أضخم عقوبة مالية ضد إمام عاشور بسبب تخلفه عن بعثة الأهلي إلى تنزانيا

فرض نادي الأهلي المصري عقوبة مالية ضخمة على لاعبه إمام عاشور، بعد تخلفه عن السفر مع بعثة الفريق إلى تنزانيا، استعدادا لمواجهة يانغ أفريكانز، ضمن دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفرض الأهلي غرامة مالية ضخمة على إمام عاشور، بلغت مليونا ونصف المليون جنيه، بسبب تغيبه عن السفر مع إغلاق هاتفه وعدم الرد على مسؤولي النادي.

ولم يحضر إمام عاشور إلى مطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق التي غادرت صباح اليوم الخميس إلى تنزانيا، كما فشلت جميع محاولات الإدارة في التواصل معه.

وتعد هذه العقوبة الثانية المعلنة رسميا ضد إمام عاشور، إذ اعتادت إدارة الأهلي عدم الإفصاح عن قيمة الغرامات المالية المفروضة على اللاعبين، باستثناء بعض الحالات الخاصة التي كان اللاعب طرفا فيها مرتين.

وكان محمد رمضان، المدير الرياضي السابق للنادي الأهلي، قد وقّع عقوبة على إمام عاشور عقب دخوله في اشتباك مع محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق وقائده، قبل مواجهة استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي، وتحديدا يوم 28 نوفمبر 2024.

وأعلن نادي الأهلي حينها عن غرامة مالية على إمام عاشور بلغت مليون جنيه، لتصبح عقوبة اليوم هي الأكبر في تاريخ النادي ضد أحد اللاعبين.

ولم يكتفِ نادي الأهلي بتوقيع الغرامة المالية فقط، إذ قرر أيضا استبعاد اللاعب لمدة أسبوعين، مع خضوعه لتدريبات منفردة.

روسيا اليوم