مبابي يهاجم ريال مدريد بعد سقوطه الأوروبي ويصفه بـ”المهزلة”

أبدى كيليان مبابي نجم ريال مدريد استياء شديدا من أداء فريقه خلال مواجهة بنفيكا بدوري أبطال أوروبا واصفا ما حدث في اللقاء بأنه “مهزلة” لعدم وجود روح القتال والرغبة الحقيقية بالفوز.

وجاءت تصريحات مبابي هذه عقب خسارة ريال مدريد 4-2 أمام بنفيكا أمس الأربعاء، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات، وهو ما أجبر الفريق الإسباني على خوض ملحق التأهل لدور الـ16 بدلا من التأهل المباشر.

مبابي لم يكتفِ بالتعليق على النتيجة، بل أعرب عن خيبة أمله الكبيرة من أداء الفريق، مؤكدا أن المشكلة الأساسية كانت غياب الإرادة والاندفاع داخل الملعب أكثر من أي خلل فني أو تكتيكي، قائلا إن “الأمر لا يتعلق بالجودة أو الخطط، بل بالإرادة” وأن الفريق افتقد “الروح المطلوبة في مباراة بهذا الحجم”.

كما وصف مبابي ما حدث في الشوط الأخير بتعبير قوي، مؤكدا أن الهدف الرابع الذي تلقاه الفريق كان “مهزلة” وعبر عن إحساسه بأن بنفيكا كان بإمكانه أن يتقدم بنتيجة أكبر في وقت مبكر من المباراة.

ووفق تصريحات إضافية للفرنسي، كان واضحا أن بنفيكا لعب كأنه يخوض معركة حياة أو موت، بينما بدا ريال مدريد غير قادر على إظهار نفس القوة أو الرغبة في المنافسة، وهو ما انعكس مباشرة على النتيجة النهائية وسلّم الفريق المركز التاسع في ترتيب دور المجموعات ليتجه إلى الملحق.

وأبدى مبابي أيضًا خيبة أمله من التذبذب في مستوى الفريق بين مباراة وأخرى، مؤكدا أن فريقا يطمح للفوز بدوري الأبطال لا يمكنه أن يقدم أداء قويا في مواجهة ويتراجع بشكل واضح في أخرى، مشددا على أن هذه اللا استمرارية غير مقبولة في فريق يسعى للألقاب.

رغم الانتقاد اللاذع، لا يزال ريال مدريد في السباق الأوروبي عبر ملحق التأهل إلى ثمن النهائي، حيث سيواجه أحد الفرق التي تخوض هذه المرحلة، بعد أن ضمن موقفه في الملحق بسبب تفوق بنفيكا بفارق الأهداف.

روسيا اليوم