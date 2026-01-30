مبابي ينتقد لاعبي ريال مدريد: لا تلعبون بمستوى “فريق أبطال”

انتقد كيليان مبابي بشدة لاعبي ريال مدريد وعدم اتساق أدائهم، قائلا إنهم لا يلعبون كـ”فريق أبطال” بعد هزيمتهم 4-2 أمام بنفيكا، الأمر الذي أدى إلى غيابهم عن المراكز الثمانية الأولى في دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي هدفين في مرمى بنفيكا في مباراة الخميس بين الفريقين على ملعب “دا لوز”، ليصل رصيده إلى 13 هدفا في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

لكن مبابي لم يتمكن من منع الخسارة التي أدت إلى تراجع ريال مدريد إلى المركز التاسع في الترتيب، وهو ما سيجعله يواجه الآن مباراة فاصلة للتأهل إلى الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال الشهر المقبل.

وعلّق مبابي على هزيمة “النادي الملكي” أمام بنفيكا قائلا: “الأمر لا يتعلق بالجودة، ولا بالتكتيكات، بل يتعلق بامتلاك رغبة أكبر بالفوز من الخصم”.

وأضاف: “كان واضحا أن كل شيء كان على المحك بالنسبة لبنفيكا، بينما لم يكن ذلك واضحا بالنسبة لنا، وهذه مشكلة. قبل المباراة، كان لدى كلا الفريقين دافع قوي للعب من أجله: أن نكون ضمن أفضل ثمانية فرق، وأن يكون بنفيكا ضمن أفضل 24 فريقا. رأينا ذلك من جانب بنفيكا، لكنه لم يظهر من جانبنا”.

وتابع قائلا: “نحن لا نحافظ على ثبات مستوانا. علينا إيجاد حل لهذه المشكلة. لا يمكننا أن نفوز يوما ثم نخسر في اليوم التالي. فريق الأبطال لا يفعل ذلك”، حسبما نقل موقع “إي إس بي إن” الرياضي.

واختتم مبابي تصريحاته قائلا: “في دوري أبطال أوروبا، كل تفصيل مهم إذا أردت الفوز. أظهر بنفيكا أنه إذا لم تأتِ إلى هنا بكل ما يلزم للفوز بمباراة في دوري الأبطال، فسوف يسحقك خصمك”.

سكاي نيوز