أول رد فعل للمغرب على قرارات الكاف بشأن المباراة النهائية مع السنغال

كشفت صحيفة “هسبريس” نقلاً عن ما وصفته بـ “مصدر مطّلع” بالجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (الاتحاد المغربي لكرة القدم)، أن الجامعة فضّلت التريّث ودراسة القرارات الصادرة من مختلف الجوانب، قبل الحسم في موقفها النهائي، خاصة أن هذه العقوبات لم تُنصف الطرف المغربي، وجاءت مخففة في حق مكونات منتخب “أسود التيرانغا”.

وأوضح المصدر ذاته أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تتجه إلى تقديم استئناف ضد هذه القرارات خلال الساعات المقبلة، وفق ما يتيحه القانون.

أضاف: أنه في حال عدم التجاوب مع مطالبها بالشكل المطلوب، فإن خيار اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي يبقى مطروحًا للدفاع عن حقوق المنتخب الوطني المغربي، في واقعة أساءت إلى نهائي النسخة الـ35 من العرس القاري وأثرت على السير الطبيعي للمباراة.

وقررت لجنة الانضباط بالكاف إيقاف مدرب السنغال بابي ثياو 5 مباريات رسمية، مع تغريمه مبلغ 100 ألف دولار، إلى جانب إيقاف اللاعبين إليمان نداي وإسماعيلا سار لمباراتين لكل واحد منهما، كما فرضت غرامات على الاتحاد السنغالي بلغت 615 ألف دولار.

وغرمت الانضباط الاتحاد المغربي 315 ألف دولار بالإضافة إلى إيقاف أشرف حكيمي لمباراتين رسميتين، مع تعليق تنفيذ مباراة واحدة لمدة سنة، إضافة إلى إيقاف إسماعيل صيباري لثلاث مباريات، وتغريمه 100 ألف دولار.

ورفضت اللجنة التأديبية بالكاف شكوى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ضد الاتحاد السنغالي والتي طالبت بفرض عقوبات إضافية على أساس انتهاكات للمادتين 82 و84 من نظام كأس أمم إفريقيا.

