ريال مدريد يصطدم بـ”غريمه”!.. نتيجة قرعة ملحق دوري أبطال أوروبا

أسفرت قرعة الملحق المؤهل إلى دور السادس عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم الجمعة عن مواجهات مثيرة، أبرزها موقعة بنفيكا البرتغالي وريال مدريد الإسباني من جديد.

وضمنت 8 أندية التأهل مباشرة إلى دور الستة عشر وهي: أرسنال، ليفربول، توتنهام، تشيلسي ومانشستر سيتي، إضافة إلى برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني وسبورتنغ لشبونة البرتغالي.

ويلتقي أصحاب المراكز من 9 إلى 16 فرقا تحتل المراكز من 17 إلى 24، على أن تقام مباريات الإياب على ملاعب الفرق الأعلى ترتيبا (9 إلى 16).

ومن أبرز هذه المباريات، مواجهة ريال مدريد وبنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو المدرب الأسبق للفريق الملكي، الذي حرم “الميرينغي” من التأهل المباشر لدور الـ16 للنسخة الحالية لدوري الأبطال، بفوزه عليه (4-2) في الجولة الختامية لمرحلة المجموعات.

نتيجة قرعة الملحق:

بروسيا دورتموند الألماني – أتالانتا الإيطالي

أولمبياكوس اليوناني – باير ليفركوزن الألماني

غلطة سراي التركي – يوفنتوس الإيطالي

كلوب بروغ البلجيكي – أتلتيكو مدريد الإسباني

موناكو الفرنسي – باريس سان جيرمان الفرنسي

كاراباج الأذربيجاني – نيوكاسل الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي – ريال مدريد الإسباني

بودو غليمت النرويجي – إنتر ميلان الإيطالي.

وتقام مباريات الذهاب بالملحق المؤهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال يومي 17 و18 فبراير 2026 ذهابا و24 و25 من الشهر نفسه في الإياب.

المصدر: RT