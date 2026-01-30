الهلال السوداني يهزم صنداونز ويتصدر مجموعته بدوري الأبطال

حقق نادي الهلال السوداني انتصارًا ثمينًا على حساب نظيره ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم، على أرضية ملعب أماهورو، في مدينة كيجالي برواندا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وخطف الهلال التقدم قبل نهاية الشوط الأول، بعدما احتسب الحكم المصري محمود ناجي، ركلة جزاء عقب هفوة فادحة من الحارس المخضرم دينيس أونيانجو.

وسجل المهاجم الدولي محمد عبد الرحمن هدف التقدم لصالح الهلال، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وضاعف جان كلود التقدم لصالح الهلال في الدقيقة 49، بتسديدة أرضية قوية عجز أونيانجو عن التصدي لها.

وقلص المهاجم البرازيلي البديل آرثر ساليس، في الدقيقة 61، بتسديدة متقنة من داخل منطقة الجزاء.

ورفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط، لينفرد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي المقابل تجمد رصيد صنداونز عند 5 نقاط فقط، يحتل بها المركز الثاني في المجموعة الثالثة.

يلا كوورة