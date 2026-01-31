بالصور.. أيقونة الثورة السودانية آلاء صلاح تضرب في كل الإتجاهات: أنا ضد قحت وصمود وتأسيس (تجار الشعارات، اللاهثين وراء بريق السلطة والمشترين بالثمن البخس)

فاجأت أيقونة الثورة السودانية, آلاء صلاح, متابعيها بتدوينة ضربت من خلالها في كل الإتجاهات وعبرت فيها عن معارضتها لكل التيارات السياسية.

وقالت آلاء, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (الناس اللي بتحب “التصنيف” و بتوزع صكوك الوطنية ، وفروا مجهودكم..أنا بت ديسمبر، والديسمبريين الحقيقيين هم اللي بيعرفوا يفرقوا بين الوطن وبين المصالح.).

وأضافت: (عشان ما يجي زول لما كلامي ما يعجبه يحاول يصنفني في خانة هو اللي اختارها دي قناعاتي الواضحة زي الشمس).

وواصل أيقونة الثورة السودانية, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (أنا ضد الكيزان للأبد (منبع البلاء). ضد الجنجويد المليشيا (قتلة الأحلام ومغتصبي الأمان). ضد البلابسة (أبواق الفتنة الما بتشبع دم). ضد قحت وصمود وتأسيس (تجار الشعارات، اللاهثين وراء بريق السلطة والمشترين بالثمن البخس). ضد أي جماعة أو قوة متمردة بتلعب بمصيرنا وتتاجر بأوجاعنا. انتمائي للأرض دي وللثورة وللقيم الما بتتباع أنا مستقلة، حرة، وديسمبرية الأصل و الروح والمنشأ للأبد.).

محمد عثمان _ النيلين