جورجينا رودريغيز تتألق بالمخمل الأسود في عرض Valentino بروما

لفتت جورجينا رودريغيز الأنظار خلال حضورها عرض مجموعة خريف 2026 لدار فالنتينو، الذي أقيم في العاصمة الإيطالية Rome. وكعادتها، اختارت جورجينا إطلالة أنيقة تجمع بين الفخامة والبساطة، حيث ظهرت بتصميم من الدار عكس أسلوبها الأنثوي الجذاب على السجادة الأمامية للعرض.

فستان مخملي أنيق من فالنتينو

ظهرت جورجينا رودريغيز بفستان مخملي أسود بطول ميدي من دار فالنتينو، جاء بقصة أوف-شولدر أنيقة مع حمالات بارزة من الأمام أضفت لمسة عصرية على التصميم الكلاسيكي. وقد أبرز الفستان قوامها بأسلوب أنثوي راقٍ، ليكون من الإطلالات اللافتة خلال العرض.

ونسقت معه حقيبة كبيرة من الجلد الأسود من الدار نفسها، بينما أثار الحذاء الذي اختارته من فالنتينو جدلاً واسعًا بين متابعي الموضة بسبب تصميمه غير التقليدي. وكعادتها، لم تتخلَّ جورجينا عن لمستها الفاخرة، إذ أكملت الإطلالة بخاتم خطوبتها الماسي الكبير من نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو.

الاطلالات باللون الأسود تميز لوكات جورجينا رودريغيز، فهي قبل أيام حضرت عرض غوتشي معطف فرو اسود فاخر.

تسريحة ضفائر ومكياج بلمسات برونزية

أما من الناحية الجمالية، فاختارت جورجينا تسريحة ضفائر أنيقة مع غرة منسدلة من الأمام بأسلوب عفوي أضفى على إطلالتها لمسة شبابية ناعمة. وجاء مكياجها متناغمًا مع أجواء الإطلالة، حيث اعتمدت بشرة برونزية مشرقة مع لمسات وردية واضحة على الخدود والشفاه، ما منحها مظهرًا دافئًا وجذابًا ينسجم مع أجواء عرض فالنتينو.

