صحفية مصرية تنتقد سفير السودان بالقاهرة بسبب تجاهله دعوة الإعلام المصري: (القصة الخاصة بأوضاع السودانيين في مصر لا تخص السودانيين وحدهم سعاده السفير)

انتقدت صحفية مصرية, شهيرة السفير السوداني, بمصر, عماد الدين عدوي, بسبب تجاهله للإعلام المصري, وعدم تقديم الدعوة لهم لحضور مؤتمر صحفي هام أقيم أمس الجمعة بمباني السفارة السودانية, بالقاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الصحفية سمر إبراهيم, على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: (القصة الخاصة بأوضاع السودانيين في مصر لا تخص السودانيين وحدهم سعاده السفير لتجتمع مع الصحافة السودانية فقط وتتجاهل الإعلام والصحف المصرية!).

وتابعت الصحفية المصرية: (سعادتك سفير للسودان على أرض مصر ولذلك الخطاب الرسمي يجب أن يكون موجه للإعلام المصري خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يجتمع فيها السفير بالصحافة السودانية فقط ويبعد المصريين من تلك المؤتمرات الصحفية!).

وأضافت: (هذا حق أصيل للصحفيين والإعلاميين البحث عن المعلومة الصحيحة وسماع وجهات النظر المختلفة، وأنت تسلبنا منه! فلصالح من تلك المواقف؟!).

وختمت سمر إبراهيم, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (السفارة المصرية في الخرطوم / بورتسودان حالياً تدعو لمؤتمراتها الصحفية، السودانيين مش المصريين بس سعادة السفير! الأمن القومي السوداني مرتبط بالأمن القومي المصري وهذا تصريح تؤكد عليه دوما القيادة السياسية المصرية.. فلماذا هذا الموقف! لذا نرجو التوضيح لعل المانع خير).

محمد عثمان _ النيلين