والي سنار يدشن الدعم النقدي المباشر لتخفيف الأعباء المعيشية

دشّن والي ولاية سنار، اللواء الركن الزبير حسن السيد، بمدينة سنجة، اليوم مشروع الدعم النقدي الاستراتيجي المباشر للأسر الفقيرة، والذي يغطي جميع محليات الولاية.

ويستهدف المشروع عدد (22,558) أسرة من الأسر الفقيرة والضعيفة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت (2,255,800,000 جنيه سوداني)، في خطوة تعكس اهتمام حكومة الولاية بتوجيه الموارد المالية نحو الشرائح الأكثر احتياجاً، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وثمّن والي ولاية سنار الدور الذي تضطلع به مفوضية العون الإنساني وشركاء العمل الإنساني، موضحاً أن هذا التدخل يمثل جزءاً من حزمة متكاملة من البرامج الاجتماعية التي ستتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكداً التزام حكومة الولاية بدعم كل المبادرات التي من شأنها تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.

وأكد مفوض العون الإنساني بولاية سنار محمد عبدالفتاح بادي أن المشروع يأتي ضمن البرامج المستمرة لدعم المجتمعات الضعيفة، مشيرًا إلى أن عملية التنفيذ تمت بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات ذات الصلة، مع الحرص على إيصال الدعم لمستحقيه وفق معايير دقيقة تضمن العدالة والشفافية.

وأكد مدير عام وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية الوزير المكلف د . إبراهيم العوض بداية توزيع الدعم النقدي المباشر الذى سيشمل جميع المحليات بصرف دفعتين بمبلغ (100) ألف جنيه مؤكدا أن الدعم سيتوالى شهريا بمبلغ (50) ألف جنيه مشيرا إلى أن ذلك فى إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وكرامتهم .

وأضاف أن مشروع الدعم النقدي المباشر يشكّل إحدى الآليات الفاعلة في معالجة الآثار الاقتصادية، مشيراً إلى دوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي .

