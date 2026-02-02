بسبب منشورات مسيئة.. انتقادات لاذعة تلاحق ممثلا سودانيا في مصر

تعرض الفنان السوداني محمود ميسرة السراج المعروف بمشاركاته في الدراما المصرية مؤخرا، لموجة انتقادات لاذعة وغضب واسع في مصر بعد تداول منشورات قديمة له اعتبرت إساءة مباشرة للمصريين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمنشورات قديمة منسوبة للفنان السوداني الشهير، اعتبرها الجمهور إساءة للمصريين خاصة وأن بعضها سياسي ويتضمن تعليقات على أحداث مصرية ونقد قاسٍ في أحداث داخلية ليس لها أي علاقة بالسودان.

وأثارت المنشورات المتداولة والتي يعود بعضها إلى سنوات سابقة حالة من الجدل الحاد، حيث وصفها البعض بأنها تحمل نقدا قاسيا وتعليقات مسيئة لا علاقة لها بالشأن السوداني، مما أدى إلى اتهامه بإثارة الضغينة بين الشعبين الشقيقين.

وتصاعدت المطالبات من جانب عدد من المتابعين المصريين بـمنع السراج من المشاركة في الأعمال الفنية المصرية، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، كنوع من الرد على ما اعتبروه إساءة متكررة.

وكشفت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي أنها تلقت عدة شكاوى رسمية ضد الفنان السوداني تتعلق بالإساءة للمصريين.

وأكد أشرف زكي في تصريحات صحفية أن النقابة ستفحص وتدرس الأزمة بشكل كامل خلال اجتماعها المقرر غدا الأحد، للوقوف على تفاصيل المنشورات والشكاوى قبل اتخاذ أي إجراءات.

ويأتي هذا الجدل في وقت يشارك فيه السراج حاليا في مسلسل “قسمة العدل” الذي يعرض حاليا، حيث يجسد شخصية المحامي الذي يعد صديقا وكاتم أسرار كبير العائلة عبد الحكيم العدل، في عمل اجتماعي تشويقي يناقش قضايا التركات والصراعات العائلية.

من هو محمود ميسرة السراج؟

ويعد محمود ميسرة السراج فنانا متعدد المواهب: ممثل ومؤلف موسيقي وصيدلي تخرج من جامعة الخرطوم عام 1987، ودرس التأليف الموسيقي في معهد الموسيقى والمسرح بالسودان، وتلقى تدريبات متخصصة في علوم الصوت والمقامات العربية وموسيقى الجاز في السودان ومصر وسوريا والولايات المتحدة.

وبدأ مسيرته السينمائية عام 1993 بفيلم “ويبقى الأمل” للمخرج عبد الرحمن محمد، حيث شارك في التمثيل ووضع الموسيقى التصويرية، واشتهر في السينما السودانية بأدواره في أفلام مثل “ستموت في العشرين” و”الرضى”، وحصل على جوائز عديدة منها أفضل موسيقي في مهرجان السودان الوطني 2018، وأفضل ممثل في مهرجان البقعة الدولي المسرحي عن مسرحية “الرقص على الجمر”.

المصدر: RT