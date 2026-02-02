أمين حكومة الشمالية يدشن سلة شهر رمضان للعاملين بالولاية

دشن أمين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد المكلف بتسيير مهام والي الولاية اليوم، سلة شهر رمضان للعاملين بالولاية بتكلفة تقدر ب (6) مليارات جنيه وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والشركاء .

ووجه أمين عام الحكومة وزارة المالية والمدراء التنفيذين والمدراء العامين ومدراء المؤسسات لتقديم الدعم للشرائح الضعيفة خاصةََ العمال ومراعاة ظروفهم، وأعتبر أن تدشين سلة رمضان جهد كبير قام به إتحاد العمال بالولاية

وتقدم بالشكر لجميع المساهمين فيها وخص بذلك شركة الفردوس التي اعتبرها رافدا أساسيا للعمل وبنك أمدرمان الوطني وشركة أفا ترينج، كما شكر المدراء العاميين والعاملين على جهودهم رغم ظروف الحرب وضعف المرتبات، وثمن جهود وزارة البنى التحتية والمالية التي قال إنها أوفت بسداد المرتبات وتنفيذ الترقيات .

وبعث بتحاياه للقوات المسلحة والقوات المساندة لها على الإنتصارات التي ظلت تحققها ودحر التمرد والعملاء والدول التي تدعم المليشيات، مؤكداََ إستقرار الأمن والخدمات بالولاية.

من جهته قال رئيس إتحاد العمال بالولاية عمر أحمد بلال أن تدشين سلة رمضان خطوة درجت عليها الحكومة واتحاد العمال، وأوضح أن تكلفة السلة بلغت قرابة 6 مليارات تشتمل على مواد أساسية (سكر، دقيق، زيت).

وطالب بلال بمراعاة إرتفاع الأسعار وأن يتبني ديوان الزكاة جزء من الاستقطاع وأن يستقطع من العامل 40 ألف.

بدوره حيا المدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير ممثل المحليات إتحاد عمال الولاية على بدايته القوية بتدشين السلة ووقوفه إلى جانب العمال، وأوضح أن هنالك عددا من البرامج المشتركة ستنفذ مع الإتحاد.

وقال مكاوي أن تدشين السلة لهذا العام جاء مختلفاََ حيث أنه سبق شهر رمضان بأيام، وتقدم بالشكر لجميع الداعمين للسلة.

في السياق أعتبر مدير بنك أمدرمان الوطني عبدالحفيظ محمد خير ان تمويل السلة إمتداد لشراكة مستمرة مع حكومة الولاية بهدف تحقيق التنمية المستدامة والرفاه لمواطني الولاية، وقال إن بنك أمدرمان الوطني إلى جانب مساندته للقوات المسلحة يعد شريك لاتحادات العمال في السودان

إلى ذلك قال المدير العام لشركة الفردوس عباس محمود أن توفير سلة رمضان تتميز به الولاية الشمالية كأحد مشروعاتها التسويقية وبرامج المسؤولية المجتمعية وأكد أن شركة الفردوس تسعى لتذليل كافة الصعاب وتوفير السلع بأسعار ميسرة وتقدم بالشكر لوالي الشمالية وأعضاء حكومته وجميع من ساهم في توفير السلة.

