أمين المجلس القومي للمهن الطبية والصحية يودع المكتب الفرعي للمجلس بالبحر الأحمر

وجه الأمين العام للمجلس القومي للمهن الطبية والصحية ، د. ذكي محمد البشير، كلمة مؤثرة خلال فعالية وداع المكتب الفرعي للمجلس بولاية البحر الأحمر اليوم، ومغادرة بورتسودان والتوجه الي مباشرة العمل من مقر المجلس بأم درمان، أشاد فيها بالدور المهني والمؤسسي الذي اضطلع به المكتب طوال فترة عمله.

وأكد د. البشير أن وداع المكتب لا يعني نهاية الرسالة أو توقف العمل، مشددًا على أن القيم المهنية والانضباط المؤسسي التي ترسخت داخل هذا الصرح ستظل باقية، وأن الأثر الحقيقي يُقاس بما يُزرع من مبادئ لا بما يُشيّد من مبانٍ.

وأشار إلى أن المكتب الفرعي شكّل نموذجًا في التنظيم والالتزام، وكان مدرسة في المسؤولية المهنية ومنبرًا للعدل، أسهم في تعزيز العلاقة بين الضمير المهني والقانون، وربط المعرفة بخدمة الإنسان.

وأوضح الأمين العام أن الكوادر التي عملت بإخلاص وتفانٍ داخل المكتب تمثل رأس المال الحقيقي للمؤسسة، مؤكدًا ثقته في أن ما قُدّم من جهد وعطاء لن يضيع، بل سيظل أساسًا لمرحلة جديدة أكثر نضجًا واستمرارية.

وفي ختام كلمته، تقدم د. ذكي محمد البشير بالشكر والتقدير لكل من أسهم في بناء المكتب وإنجاح مهامه، معتبرًا أن هذا الوداع هو بداية جديدة بروح العمل ذاتها والغاية نفسها.

سونا