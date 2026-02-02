والي الجزيرة يوجه بدراسة تنفيذ الطريق الرابط بين قرى الحرقة نورالدين وولاية سنار

وجه الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة وزارة التخطيط العمراني لإجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ الطريق الرابط بين قرى الحرقة نورالدين بشرق محلية مدني الكبرى وولاية سنار بطول 20 كيلو متر .

ودعا لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم أعضاء اللجنة العليا للطريق برئاسة اللواء الركن (م) يوسف التاي للإهتمام بالزراعة والإستفادة من القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لتعزيز جهود الولاية تجاه سد النقص في الغذاء لكل السودان.

من جانبه لفت رئيس اللجنة لأهمية الطريق الذي يربط ولاية الجزيرة مع ولاية سنار في مساحات زراعية واسعة وعبر عن إشادته بجهود حكومة الولاية في معالجة الكثير من قضايا المنطقة خاصة كهرباء مشروع الحرقة ونور الدين.

