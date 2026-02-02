منظمة صحارى تطلق حملة إصحاح بيئي بمحلية مروي ضمن مشروع «مكانا»

تبدأ منظمة صحاري للتنمية اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء تنفيذ حملة شاملة لإصحاح البيئة بمحلية مروي، تستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك في إطار مشروع «مكانا»، وبمشاركة الجهات ذات الصلة وبدعم من محلية مروي.

وأشاد مفوض العمل الطوعي والإنساني بمحلية مروي بالجهود المتواصلة التي ظلت تبذلها منظمة صحاري في مجالات إصحاح البيئة والعمل الإنساني، مثمنًا إسهاماتها الملموسة على مستوى المحلية، ومرحبًا بانطلاق الحملة لما لها من أثر مباشر في تحسين الأوضاع الصحية والبيئية.

من جانبه، رحّب نائب المدير التنفيذي بمحلية مروي بتدخلات منظمة صحاري في مجال إصحاح البيئة، مؤكدًا التزام المحلية بتوفير عربات النفايات دعمًا لجهود الحملة وضمانًا لنجاحها.

وأوضح مسؤول الصحة والمياه بمنظمة صحاري أن الحملة تستمر لمدة ثلاثة أيام وتستهدف أربع وحدات إدارية، مشيرًا إلى توفير حوافز للمشرفين والعمال، إلى جانب معينات السلامة والنظافة اللازمة لتنفيذ الحملة بالصورة المطلوبة.

وأكد مديرو الوحدات الإدارية أن قضايا صحة البيئة تمثل أولوية قصوى، مثمنين تدخلات منظمة صحاري السابقة، ومعلنين استعدادهم الكامل لدعم الحملة عبر توفير الدعم اللوجستي وعربات النفايات لضمان استمرارية العمل طوال فترة التنفيذ.

وفي السياق ذاته، أوضحت الشؤون الصحية أن الحملة ستشمل المناطق الاستراتيجية بالمحلية، بما في ذلك الأسواق والمستشفيات والشوارع الرئيسية، مشيرة إلى أن منظمة صحاري ستوفر معينات السلامة والنظافة، على أن تستفيد منها الوحدات الإدارية بعد انتهاء الحملة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، بهدف تحسين المظهر الصحي العام للمحلية، والحد من انتشار الحشرات والأمراض الجلدية الناتجة عن تراكم النفايات.

سونا