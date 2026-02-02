الاعيسر: المركز الإقليمي الثاني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بنهر النيل ركيزة للشراكة الاعلامية والخطط الاعلامية

أكد وزير الثقافة والاعلام والسياحة والاثار الاستاذ خالد الاعيسر المضي قدماً في تأسيس المركز الإقليمي الثاني للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون بنهر النيل ليكون أساساً متيناً لمستقبل الشراكة بين الولاية والوزارة ، ومرتكزاً للخطط الإعلامية القومية التي تعم فائدتها على أرجاء الوطن كافة.

واشار الاعيسر فى منشور صحفى اليوم انه وقف خلال زيارته لولاية نهر النيل على حجم العطاء الكبير الذي قدمه العاملون في المؤسسات الإعلامية ، بدءاً من فضائية نهر النيل، وإذاعة عطبرة، والإذاعة القومية، وهيئة البث، وقناة الخرطوم الدولية، إضافة إلى العاملين في قطاعي الإذاعة والتلفزيون بالولاية، وعلى المستوى الاتحادي المقيمين بالولاية.

‏واعرب الوزير عن شكره وتقديره لنهج حكومة ولاية نهر النيل، بقيادة والي الولاية الدكتور محمد البدوي عبد الماجد أبوقرون، والأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف وزير الثقافة والإعلام والاتصالات، وكافة أسرة الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الاتحادية والولائية، وجهودهم المقدرة في دعم هذه المشاريع الولائية والقومية بالولاية بكل ما يستطيعون ، حتى أصبحت مؤسسات يُعتز بها.

