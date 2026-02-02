جولة إشرافية للتأمين الصحي جنوب كردفان على مرافق تقديم الخدمة

قام الصندوق القومي للتأمين الصحي فرع جنوب كردفان يوم أمس بجولة إشرافية حول مرافق تقديم الخدمة الطبية للوقوف على سير الأداء وتفقد القوى العاملة خاصة بعد مغادرة عدد من الكوادر الطبية بسبب الحصار المفروض على القطاع الغربي لمحافظتي كادقلي والدلنج مما أدى إلى تأثر الوضع الصحي على مستوى الخدمة العلاجية المقدمة.

وكشف دكتور الفاضل كامل الدودو مدير الفرع في تصريح ل(سونا) عقب الزيارة بأن الوضع في حاجة إلى تدخلات عاجلة في مجال الإمداد الدوائي والمعملي إضافة إلى استبقاء وجذب كوادر طبية لدعم الموقف.

وقال الفاضل إنه رغم التحديات الماثلة ونقص الإمداد الدوائي والمعملي والطبي إلا أن الإدارة وضعت حزمة من التدابير اللازمة لمجابهة التحديات.

مناشداً رئاسة الصندوق القومي للتأمين الصحي ووزارة الصحة بإحداث تدخلات عاجلة لدعم الموقف خاصة الأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة فضلاً عن المحاليل المعملية التشخيصية والأشعة والموجات فوق الصوتية.

وأشاد بأداء مستشفى الشرطة كادقلي في تقديم الخدمة التأمينية، مشيراً إلى حجم التنسيق مع وزارة الصحة الولائية وفرع شمال كردفان لإقامة مخيمات وأيام علاجية للنازحين بالمناطق التي تأثرت بالحرب.

وبجانب التخطيط مع وزارة الصحة الولائية ووضع خطة وترتيبات لتأهيل المؤسسات الصحية التي دُمرت لمعاودة الخدمة.

فيما أوضح المقدم شرطة دكتور الصادق حامد مدير مستشفى الشرطة كادقلي أن المستشفى ظل يقدم خدمات عامة للمواطنين على الرغم من النقص في الكادر البشري والإمداد الدوائي والمعملي لكن ظل المستشفى مستمراً في تأدية الواجب الإنساني.

مشيداً بالأدوار الكبيرة التي يقدمها التأمين الصحي في مجال الصحة بصفة عامة.

سونا