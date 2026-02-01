سياسية

اعتماد التقويم الدراسي لولاية الجزيرة لإجراء إمتحانات شهادتي الإبتدائي والمتوسط للعام 2026 للمراكز الخارجية

أصدر د. أحمد خليفه عمر وكيل وزارة التعليم والتربية الوطنية قراراً بإعتماد التقويم الدراسي لولاية الجزيرة لإجراء إمتحان الشهادة الإبتدائية والشهادة المتوسطه للعام 2026م للمراكز الخارجيه ومدارس الصداقة السودانية في دول المهجر .
وأكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام عبد الله مدير عام وزارة التربيه والتعليم بولاية الجزيرة في تصريح لسونا إستعداد ولاية الجزيرة تقديم خدمة تعليميه لجميع تلاميذ وتلميذات ولايات السودان في الداخل والخارج ومواجهة التحديات ورفع شعار: (أن التعليم لاينتظر) ، مشيراً لمساهمة الجزيرة خلال العام 2023 في إجلاس أكثر من 6500 تلميذا تلميذه لإمتحان الشهاده الإبتدائية بالمراكز الخارجية .
سونا

