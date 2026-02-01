اعتماد التقويم الدراسي لولاية الجزيرة لإجراء إمتحانات شهادتي الإبتدائي والمتوسط للعام 2026 للمراكز الخارجية

وأكد الأستاذ عبد الله أبو الكرام عبد الله مدير عام وزارة التربيه والتعليم بولاية الجزيرة في تصريح لسونا إستعداد ولاية الجزيرة تقديم خدمة تعليميه لجميع تلاميذ وتلميذات ولايات السودان في الداخل والخارج ومواجهة التحديات ورفع شعار: (أن التعليم لاينتظر) ، مشيراً لمساهمة الجزيرة خلال العام 2023 في إجلاس أكثر من 6500 تلميذا تلميذه لإمتحان الشهاده الإبتدائية بالمراكز الخارجية .

سونا