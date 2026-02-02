مالية القضارف تعلن توطين العديد من الصناعات بالولاية

اكدت وزير المالية والقوي العاملة بولاية القضارف الاستاذة نجاة احمد محمد عزم الوزارة على توطين مشروعات حيوية اقتصادية لتحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو والدخل علاوة على خفض البطالة بالولاية وقالت في تصريح ل(لسونا) ان الوزارة تنوي احداث تحولات اقتصادية مهمة مع الوضع في الاعتبار المزايا الاقتصادية للولاية في انتاج المحاصيل الزراعية والنقدية اضافة لقطاع الثروة الحيوانية .

وقالت ان الوزارة جادة خلال الموازنة الجديدة 2026م في تدعيم القطاعات الانتاجية عبر الشراكات المختلفة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والمستثمرين لزيادة صادرات الولاية من المنتجات المصنعة بدلا عن تصدير المواد الخام .

وابانت ان السلع المنتجة بالولاية في مجالات الزيوت والسلع الغذائية والحلويات وغربلة المحاصيل التي يتم اعدادها للصادر اسهمت بشكل عام في توفير احتياجات السوق المحلي وتغطية الطلب .

واشارت إلى تشجيع الوزارة لانتاج سلع النشأ والجلكوز من الذرة التي تمتاز بمواصفات عالمية قياسية تجاوزت حاجز المنافسة العالمية وحققت اقبال كبير مشيرة إلى ان الوزارة جادة في ازالة عوائق الانتاج وتشجيع الاستثمار .

واعلنت ان العام 2026م سيشهد اهتماما متعاظما بامر الاستثمار والصناعات التحويلية والاستفادة القصوي من ميزات الولاية في توفر المواد الخام واوضحت ان مشروعات التنمية الي نفذت في العام 2025م والتي سيتم تنفيذها خلال العام الحالي 2026م ذات عائد اقتصادي خاصة في مجالات الطرق الزراعية والمعابر وتأهيل الردميات بعدد من المحليات سيكون لها اثر وعائد في العملية الانتاجية.

وتوقعت مدير عام وزارة المالية بالقضارف ان العام الحالي سيشهد حركة وطفرة باستغلال البنيات الاقتصادية لتعظيم مسار العمل الاقتصادي بالولاية واوضحت توفر الارادة الاقتصادية اللازمة للاهتمام بالاقتصاد والتجارة وتحقيق المنافسة وانعاش الاسواق المحلية بتوفير منتجات مصنعة بالولاية .