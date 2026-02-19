وزير الحكم الاتحادي يشيد بالأداء الاستثنائي لشمال كردفان في ترسيخ سيادة القانون وبسط هيبة الدولة

أشاد وزير الحكم الاتحادي والتنمية الريفية المهندس محمد كرتكيلا صالح بالنموذج الإداري والقانوني المتميز الذي قدمته ولاية شمال كردفان، مؤكداً أن ما حققته الولاية من نجاحات يمثل انعكاساً لثقافة مؤسسية رائدة تؤمن بأن الانضباط هو المسار الوحيد لتحقيق التنمية والاستقرار الشامل.

​وفي خطاب رسمي وجهه لوالي ولاية شمال كردفان المكلف الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله ثمن الوزير كرتكيلا المواقف الحازمة التي اتخذتها قيادة وكوادر الولاية في تنفيذ القوانين والقرارات والتوجيهات العليا، مشيراً إلى أن سرعة الاستجابة والكفاءة العالية في الأداء دون إبطاء جسدت التزاماً حقيقياً بترسيخ سيادة القانون على أرض الواقع.

​وأوضح الوزير أن الشفافية التي انتهجتها الولاية في التنفيذ والالتزام الصارم بروح القانون لضمان تطبيقه بمساواة وعدالة على الجميع قد ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

كما نوه بالنجاح الكبير في خلق حالة من التناغم الواضح والتنسيق المتكامل بين مختلف الأجهزة الإدارية والأمنية داخل الولاية مما أدى إلى تذليل العقبات وتجاوز كافة التحديات البيروقراطية التي قد تعيق العمل التنفيذي.

​واختتم وزير الحكم الاتحادي إشادته بالإشارة إلى الأثر الإيجابي لهذه الجهود في تعزيز هيبة الدولة وفرض النظام العام وهو ما أدى بدوره إلى تحسين بيئة العمل والاستثمار وخلق بيئة مجتمعية آمنة ومستقرة تقوم على احترام الحقوق والواجبات.

ودعا الوزير قيادة الولاية إلى الاستمرار في هذا النهج القويم وهذا العطاء لتظل شمال كردفان دائماً في طليعة التميز والريادة الوطنية موجهاً بتعميم هذه التجربة على حكام الأقاليم وولاة الولايات كنموذج يحتذى به.

سونا