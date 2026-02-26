وزيرة الصناعة والتجارة تعلن دخول عدد كبير من المصانع بالخرطوم إلى دائرة الإنتاج

أعلنت وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن علي يعقوب، عن دخول عدد كبير من المصانع بولاية الخرطوم إلى دائرة الإنتاج، مشيرة إلى أن اكتمال دخول بقية المصانع سيكون في القريب العاجل، مؤكدة بأن مشاكل توفر الكهرباء على مشارف الحل.

وقالت محاسن لدى مخاطبتها الدورة السادسة عشر لفعاليات معرض صنع في السودان بأرض المعارض ببري الخرطوم مساء الأربعاء، أن قيام المعرض هذا العام بعد توقف دام ثلاثة سنوات ثمرة لتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة وخوضها حرب الكرامة بجسارة في مختلف الجبهات، معربة عن أملها في تحقيق النصر الكامل ودحر المليشيا المتمردة.

وأضافت أن المعرض يُعد مشروع مهم درجت الوزارة على انعقاده دوريا في مطلع رمضان منذ عام 2010، بهدف تخفيف الضغط على المواطن في السلع الضرورية فضلا عن عكس حجم التطور الصناعي في البلاد.

وعبرت عن تقديرها لكل الجهات التي ساهمت في قيام ونجاح المعرض، وقالت “تمكنا في رمضان هذا العام من إقامة المعرض بعد التضحيات التي قدّمتها القوات المسلحة والجهود الحكومية عبر اللجنة العليا لتهيئة البيئة بولاية الخرطوم بقيادة عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر”.

وقالت إن هذه الدورة كان يفترض أن تكون في ولاية القضارف ولكن تم تنظيمها بالعاصمة دعما لبرنامج العودة الطوعية إلى الخرطوم، مؤكدة أن الخرطوم عادت بكلياتها وباتت آمنة ومستقرة، وتوجهت بالدعوة للمواطنين كافة بالعودة والمساهمة في تحريك عجلة التنمية.

وتم خلال البرنامج تكريم وزيرة الصناعة والتجارة وعدد من القيادات في مجال الصناعة والمعارض والاقتصاد لمساهمتهم ضمن آخرين في الحفاظ وتحريك الاقتصاد الوطني في ظل الحرب التي فرضت على البلاد من قبل مليشيا الدعم السريع المتمردة.

