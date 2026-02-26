شراكة بين مجلس المهن الطبية والصحية وشركة صحة الخليجية بجدة

سجل وفد المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية زيارة رسمية إلى القنصلية العامة لجمهورية السودان بجدة مساء امس، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك لخدمة الكوادر الطبية والصحية السودانية بالمملكة العربية السعودية.

وكان في استقبال الوفد سعادة القنصل العام بجدة د.كمال علي عثمان، الذي أكد خلال اللقاء أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الوطنية بالخارج بما يسهم في تسهيل الإجراءات ودعم الكفاءات السودانية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به المجلس في تنظيم وترقية المهن الطبية والصحية.

وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تعاون مشترك بين المجلس القومي السوداني للمهن الطبية والصحية وشركة صحة الخليجية، باستضافة “نافذة المجلس” بمدينة جدة، بهدف بناء القدرات وتوفير مركز إمتحانات متكامل وتدريب الكوادر الطبية والصحية السودانية المقيمة بالمملكة، بما يسهم في تقليل مشقة السفر إلى السودان.

وأوضح وفد المجلس ان افتتاح نافذة للمجلس بجدة يمثل خطوة استراتيجية نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات خارج البلاد، مؤكداً حرص المجلس على تطوير آليات العمل وتيسير الخدمات للممارسين الصحيين أينما وجدوا.

من جانبه، أعرب ممثل شركة صحة الخليجية عن اعتزاز الشركة بالشراكة، مشيراً إلى التزامها بتوفير الدعم اللوجستي والفني اللازم لضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية، بما يعكس عمق العلاقات المهنية بين الجانبين.

وتأتي هذه النافذة بجدة بعد ان سبقتها نافذة الرياض ونافذة المدينة المنورة في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز التواصل مع الكفاءات السودانية بالخارج، وترسيخ الشراكات المؤسسية التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية، ودعم مسيرة العمل المهني وفق أفضل المعايير.

سونا