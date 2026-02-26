حملات المواصفات والمقاييس بالنيل الأبيض في رمضان ترصد مخالفات محدودة

كثّفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية النيل الأبيض جهودها الرقابية والتوعوية بالأسواق في مدينتي ربك وكوستي، ضمن الحملة القومية ” نحو مستهلك آمن في رمضان”، برعاية الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة.

وشملت الحملات التفتيشية أكثر من ثمانين محلاً تجارياً تم خلالها فحص السلع والمكاييل الأوزان والتأكد من صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات القياسية، وأسفرت الجولات عن ضبط عدد من المكاييل والأوزان غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة لكميات محدودة من السلع منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة وفقاً للوائح المنظمة للعمل الرقابي.

وأعرب المهندس أبو بكر عبد الرحمن البشير مدير الفرع المكلف في تصريح عن تقديره لتعاون التجار، واشار إلى أن محدودية المضبوطات تمثل مؤشراً إيجابياً يعكس تنامي الوعي لدى القطاع التجاري والمستهلكين بأهمية الالتزام بالمواصفات القياسية خاصة في شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعاً في معدلات الاستهلاك.

وأكد استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي والتوعوي لحماية حقوق المستهلك وضمان عدالة المعاملات التجارية، ودعا التجار إلى الالتزام بالمواصفات المعتمدة والمستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم (5960) للمساهمة في ترسيخ بيئة تسوق آمنة وعادلة للجميع.

سونا