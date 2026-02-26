المنصوري يبحث مع النيل الأبيض إنشاء مسلخ مرجعي حديث بالولاية

استقبل وزير الثروة الحيوانية والسمكية البروفيسور أحمد التجاني المنصوري بمكتبه بالخرطوم اليوم والي ولاية النيل الابيض الفريق قمر الدين فضل المولى وأعضاء حكومته وعدد من المربين للماشية .

حيث ناقش الاجتماع مساعدة الوزارة في انشاء مسلخ مرجعي حديث للصادر وقيام محجر بيطري بعد خروج محجر الخوي بسب الحرب بالإضافة إلى تقديم الخدمات البيطرية وفتح خطوط النار لفض النزاعات بين الرعاة والمزارعين بجانب مصنع للألبان والاعلاف علاوة على إيجاد تمويل ميسر للمربين يمكن أن يعين في تنفيذ مشاريعهم.

وأكد المنصوري بتقديم كل ما يلزم بغرض ترقية وتطوير القطاع وتذليل الصعاب كافة.

من جانبه أشار الوالي إلى التعويل كثيرا على قيام مشاريع تسهم في دعم الاقتصاد الوطني لجهة أن الولاية زاخرة بالثروة الحيوانية حيث تقدر بعشرين مليون من الماشية بجانب الاستزراع السمكي، مشيدا بالدعم الذي ظلت تقدمه الوزارة للحفاظ على القطيع القومي.

سونا