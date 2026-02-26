وزير البنى التحتية بنهر النيل يوجه بوضع خطة خمسية تتضمن كافة المطلوبات الهندسية والعقارية

وجه المهندس سمير سعيد عبدالله وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بنهر النيل بوضع خطة خمسية تستوعب كافة مطلوبات التنمية وتعزز لتجويد الخدمات وإقامة بنى تحتية تتضمن كافة المطلوبات الهندسية والعقارية.

واشار الوزير خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الموسع للإدارات التابعة للوزارة بمشاركة الاستاذة إقبال الجعلي مدير التخطيط الإستراتيجي بالوزارة، أشار الى أن الإجتماع يهدف لإعداد خطة الوزارة الخمسية ضمن خطة الولاية الإستراتيجية للفترة من 2026-2030.

ودعا المهندس سمير سعيد لضرورة استصحاب المشروعات التي تضم القرى النموذجية والمدن الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات التنموية وحاجتها من الخدمات.

