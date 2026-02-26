افتتاح وتشغيل معمل شلل الأطفال القومي ببورتسودان بعد توقف منذ ابريل 2023

تم اليوم افتتاح المعمل القومي الجديد لفحص شلل الاطفال بمدينة بورتسودان بحضور وزير الصحة البروفيسور هيثم محمد، ووكيل وزارة الصحة دكتور علي بابكر سيد أحمد محمد، ومدير عام قطاع الصحة بولاية البحر الأحمر، وممثل منظمة الصحة العالمية بالسودان الدكتور شبل صهباني.

وأوضح حاتم بابكر مدير المعمل أن المعمل كان معتمداً دولياً وكان مقره في استاك بالخرطوم قبل أن يتم تدميره بواسطة مليشيات الدعم السريع، مشيراً إلى أن الانتقال إلى بورتسودان تم وفق خطة مدروسة، حيث جرى توفير جميع الأجهزة والمعدات اللازمة لاستئناف العمل.

وأكد أن جميع عينات الشلل الخاصة بالسودان ستُفحص داخل هذا المعمل، بعد أن كانت تُرسل خلال فترة الحرب إلى القاهرة، مشيداً بالدور الكبير لمنظمة الصحة العالمية في دعم المعمل وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية الضرورية.

سونا