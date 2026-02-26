والي الشمالية يدشّن قافلة الولاية المتجهة إلى جنوب كردفان

دشن والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، اليوم بمدينة دنقلا، قافلة الولاية المتجهة إلى ولاية جنوب كردفان، وذلك بحضور أعضاء حكومة الولاية وعدد من المسؤولين.

وأوضح أمين عام حكومة الولاية الشمالية الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد أن القافلة جاءت تنفيذاً لتوجيهات والي الولاية، مبيناً أنها تضم مواد غذائية متنوعة دعماً ومساندةً لأهالي جنوب كردفان.

وأشار إلى أن القافلة حظيت بمشاركة واسعة من مجتمع الولاية بمحلياتها السبع، إلى جانب عدد من المؤسسات، من بينها ديوان الزكاة، المقاومة الشعبية، مكتب تنسيق إقليم دارفور، الشركة السودانية للموارد المعدنية، أمانة حكومة الولاية، وزارة المالية، الامانة العامة للشؤون الاجتماعية، مفوضية العون الإنساني، وزارة الصحة وعدد من المصارف.

من جهته، أشار المدير التنفيذي لمحلية دنقلا د. مكاوي الخير أن إلى مشاركة جميع محليات الولاية، ومعتبراً أن هذا التكاتف يعكس وحدة وتكامل مجتمع الولاية في دعم المتأثرين بالحرب، ومساندة القوات المسلحة في دارفور وكردفان.

بدوره، أوضح المدير التنفيذي لمحلية دلقو مدثر شرف الدين أن هذه القافلة تُعد الثانية التي تسيّرها الولاية الشمالية إلى جنوب كردفان. وتقدّم بالشكر لوالي الولاية على توجيهاته بإعداد القافلة، ولأمين عام الحكومة على المتابعة والإشراف، مؤكداً استمرار دعم الولاية للمناطق المتأثرة بالحرب بالمال والمواد الغذائية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمحلية البرقيق النور علي النور إن القافلة ساهم فيها الجهد الشعبي بمحلياتها السبع، في إطار التكافل والتعاضد، مشيداً بكل من ساهم في إنجاحها، ومؤكداً استعداد المحلية لتسيير قوافل أخرى خلال الفترة المقبلة.

سونا