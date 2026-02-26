وزير العدل يجتمع مع رئيسة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان

على هامش مشاركته في اعمال الدورة 61 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، اجتمع وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، بالدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، رئيسة هيئة حقوق الإنسان السعودية، بحضور السيدة وزير الدولة بوازرة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سليمى اسحق، والمندوبين الدائمين للبلدين بجنيف وأعضاء من الوفدين.

حيث ناقش الطرفان فرص التعاون والتنسيق بين البلدين في المحافل الدولية في إطار العلاقات الأخوية المتطورة التي تربط البلدين الشقيقين. وأشاد وزير العدل بمساهمات المملكة العربية السعودية الهادفة للوصول إلى مخرج من الازمة الراهنة في السودان، ومساهماتها في مجالات الاستجابة الإنسانية.

وقدم الوزير شرحاً حول الاوضاع في البلاد والمسائل المتعلقة بحقوق الانسان خاصة مجهودات الجهات العدلية الرامية لترسيخ العدالة وحكم القانون، والمساءلة، ومكافحة الافلات من العقاب، وحماية المدنيين ومجابهة خروقات وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

بدورها رحبت رئيسة هيئة حقوق الانسان السعودية بمستوى العلاقات التاريخية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدةً حرص المملكة العربية السعودية على بذل كل جهودها من أجل مساعدة السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها وحتى يعود إلى وضعه الطبيعي.

وأكدت تضامنها على وجه الخصوص مع النساء والفتيات في السودان في ظل ما تعرضن له من استهداف بواسطة المليشيا المتمردة.

سونا