رئيس الوزراء يتوجه إلى القاهرة في زيارة رسمية

​توجه السيد رئيس الوزراء د. كامل إدريس، صباح اليوم، إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين، يرافقه وفد رفيع المستوى.

​ومن المقرر أن يلتقي سيادته خلال الزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي.

هذا وسيعقد رئيس الوزراء والوفد المرافق لسيادته مباحثات ثنائية مع الجانب المصري، تتناول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح الشعبين.

​ويضم الوفد المرافق لرئيس الوزراء كلاً من وزير الخارجية والتعاون الدولي ووزير الزراعة والري ومدير جهاز المخابرات العامة وعددٍ من المسؤولين.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم كل من السيد وزير الداخلية، والسيد وزير المعادن، والسيد وزير الثروة الحيوانية والسمكية.

سونا