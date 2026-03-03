مصدر سعودي: الإمدادات النفطية آمنة ولم تتأثر باستهداف مصفاة رأس تنورة

أكد مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية السيطرة على حريق محدود نشب في مصفاة تابعة لشركة “أرامكو” برأس تنورة، بعد استهدافها بطائرة مسيرة صباح الاثنين.

وأكد المصدر عدم تأثر إمدادات النفط بالواقعة، كما أفاد بعدم تسجيل أي إصابات جراء الحريق المحدود الذي اندلع في المصفاة.

وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت في وقت سابق عن مصدر أن هجوما بطائرة مسيرة استهدف مصفاة تابعة لـ”أرامكو”، مما استدعى تعليق عملياتها بشكل احترازي.

المصدر: RT + رويترز