نقل شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى وخضوعها لعملية جراحية

خلال الساعات الماضية، انتشرت أنباء مقلقة حول الحالة الصحية للفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وكشفت مصادر مطلعة لوسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، عن نقل شيرين إلى أحد المستشفيات الخاصة، إثر وعكة صحية شديدة، ما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

ساعات “حرجة”

كما أوضحت أن القصة بدأت بشعورها بآلام حادة ومضاعفات صحية لم تستطع تحملها، ما دفع المقربين منها لنقلها فوراً إلى المستشفى.

فيما أظهرت الفحوصات الطبية الأولية عن ضرورة خضوعها لجراحة عاجلة في المرارة، نتيجة التهابات حادة استوجبت الاستئصال الفوري.

إلى ذلك وصفت المصادر الساعات الأولى لدخول شيرين المستشفى بـ”الحرجة”، حيث سادت أجواء من التوتر.

فالجراحة لم تكن إجراء روتينياً، بل ضرورة طبية قصوى لإنهاء معاناة بدنية شديدة كانت تلاحقها، قبل أن يتفاقم الوضع الصحي بشكل مفاجئ. وحالياً تقبع شيرين بالمستشفى تحت ملاحظة طبية دقيقة.

في حين يرفض الفريق الطبي المشرف على حالتها الزيارات في الوقت الحالي، لضمان استقرار علاماتها الحيوية.

“ألم يفوق الاحتمال”

وبحسب وسائل إعلام محلية، وصف المقربون من شيرين حالتها بـ”المستقرة لكن حذرة”، مشيرين إلى أن الألم الذي عانت منه قبل الجراحة كان يفوق الاحتمال، ما يفسر حالة الإجهاد الشديد التي تظهر عليها.

بينما من المتوقع أن يصدر الفريق الطبي تقريراً مفصلاً خلال الساعات القادمة يوضح نجاح العملية والمدة التي ستقضيها الفنانة في فترة النقاهة.

