بعد تراشق الفنانين عبر منصات التواصل.. نقابة الممثلين في مصر تعلق

أعربت نقابة المهن التمثيلية في مصر عن استيائها من الجدل والتراشق بين فنانين على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذه السلوكيات لا تليق بتاريخ الفن المصري.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الأحد، إن “الساحة الفنية تشهد انصراف البعض لمعارك وهمية هدفها خدمة الأنا والترند، بدلاً من تقديم أعمال فنية تليق بتاريخ الفن المصري”.

كما شددت على أن “الجمهور وحده يمنح الألقاب، والتاريخ الفني لا يُكتب بالتصنيفات الرقمية أو نسب المشاهدة، بل بالأثر الحقيقي للفنان”.

“انحراف عن دور الفنان كقدوة”

كذلك أكدت النقابة أن تحويل المنصات الإعلامية لمواقع لتصفية الحسابات الشخصية “يمثل انحرافاً عن دور الفنان كقدوة”، خاصة في وقت تحتاج فيه البلاد للتكاتف وتعزيز القيم الثقافية والفنية.

فيما دعت الفنانين إلى الترفع عن الخلافات الشخصية والتوقف عن أي تراشق يسيء لصورة الفن المصري، مشيرة إلى أن الفنان سفير لثقافة بلده، وأن الحفاظ على مكانة الفن المصري مسؤولية مشتركة.

وختمت بالقول إن “الفن الحقيقي تتراجع فيه الأنا أمام الإبداع”، مطالبة الجميع بالعمل لـ”استعادة ريادة القوة الناعمة المصرية، وجعل الفن جسراً للتنوير والبناء”.

جدل علني

يأتي هذا بعد أن تحولت منافسة مسلسلات رمضان 2026 إلى جدل علني بين النجوم وصناع الأعمال حول لقب “الأعلى مشاهدة”، عبر منشورات وتصريحات متبادلة على المنصات الرقمية.

وبدأ الجدل مع الفنان عمرو سعد، بطل مسلسل “إفراج”، حين نشر عبر حساباته ما قال إنها تقارير “معتمدة غير مزورة” توثق تصدر عمله نسب المشاهدة، معتبراً أن إعلان هذه الأرقام “يغلق باب تزوير الحقائق” ويمنع “خداع الجمهور أو تزييف وعيه”.

في المقابل، نشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية القصص على إنستغرام قائمة بالأعمال الأعلى مشاهدة على منصة “شاهد”، تظهر تصدر مسلسلها “وننسى اللي كان”، إلى جانب “هي كيميا” و”الست موناليزا” و”المداح 6: أسطورة النهاية”، الذي علق بطله حمادة هلال قائلاً: “الحمد لله على نعمة الستر”.

ورغم تهنئة المخرج محمد سامي لياسمين، غير أنه شدد على أن تصدرها جاء بعد انتهاء عرض “الست موناليزا” في النصف الأول من رمضان، مؤكداً أن مسلسل زوجته مي عمر تصدر المشاهدات طوال فترة عرضه.

كما لم يستمر صمت مي طويلاً، وقررت المشاركة في معركة الأعلى مشاهدة، موجهة العتاب لزميلتها. وقد جاء ذلك رداً على منشور المباركة الذي نشرته ياسمين لزملائها، بسبب ترتيبهم في موسم الدراما.

لكن الأمر لم يرق لمي، التي ردت عبر خاصية القصص المصورة، وكتبت قائلة: “بصراحة كنت أتمنى أول مرة تعمليلي تاغ فيها تبقى في تعزية أو كلمة طيبة على وفاة والدي.. مش في بوست ترتيب المسلسلات”. وتابعت: “عموماً شكراً.. ربنا ما يوريكي حزن”، دون أن تتطرق للأمور الخاصة بالأعلى مشاهدة.

بينما لم تعجب تلك الكلمات ياسمين، التي قررت الرد عبر خاصية القصص المصورة بالقول: “ربنا يرحم والدك يا مي ويصبرك خالص التعازي.. بس بصراحة استغربت العتاب لأن وقت ما كنت أنا في المستشفى بين الحياة والموت ووقت ما توفى والدي السنة اللي فاتت ما وصلنيش منكم سؤال ولا حتى رسالة”. ثم ألقت باللوم على زوجها قائلة: “وسامي أصلاً هو اللي بدأ الكلام هنا بستوري عن النجاح والترتيب وأنا رديت بنفس الروح”.

العربيه نت