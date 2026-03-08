سابا تطلق عيادات ميدانية متنقلة

انطلقت اليوم من مدينة بورتسودان حملة العيادات الميدانية المتنقلة التابعة لعيادات سابا، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، لتقديم خدمات صحية متكاملة داخل مراكز الإيواء.

وتشمل هذه الخدمات الرعاية الصحية الأولية، الصحة الإنجابية ورعاية الأمومة، إلى جانب التحصين، الدعم النفسي، وخدمات التغذية.

تستمر الحملة لمدة 12 يومًا بمشاركة فريقين طبيين، لتغطية 22 موقعًا مختلفًا، حيث تستقبل العيادات يوميًا ما بين 60 إلى 100 مستفيد. ويأتي هذا الجهد المشترك لضمان وصول الرعاية الطبية إلى الفئات الأكثر حاجة، وتعزيز الاستجابة الإنسانية في المناطق المتأثرة.

