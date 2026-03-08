سياسية
عضو السيادي مساعد القائد العام وقائد القيادة الجوالة : القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية ولا مكان فيها للجهوية والعنصرية
جدد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في خطابه للقوات المرابطة أمس التأكيد علي قومية القوات المسلحة وقال إن الجميع فيها متساوون في الحقوق والواجبات ولا مكان فيها للجهوية ولا العنصرية ..
وأضاف بأنها المؤسسة الوطنية التي لامكان فيها للتنكيل بالمواطنين بل حمايتهم والحفاظ علي كرامتهم وممتلكاتهم وذلك واجبها المقدس ..
وقال العطا لا مكان لدعاوى المليشيا المتمردة التي تزعم أن القوات المسلحة تزحف نحو كردفان للانتقام وإنما هي تضليل يمارسه العدو لاستنفار الأطفال والزج بهم في ارتكاب جرائمه المفتعلة..
وأختتم مساعد القائد العام حديثه بالتبشير بإنتصارات القوات المسلحة وتعهداتها بتطهير غرب كردفان وولايات دارفور لحماية المواطنين ومعاقبة المذنبين وفق القانون والعدالة ..
إعلام القوات المسلحة