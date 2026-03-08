عضو السيادي مساعد القائد العام وقائد القيادة الجوالة : القوات المسلحة السودانية مؤسسة قومية ولا مكان فيها للجهوية والعنصرية

جدد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن ياسر عبدالرحمن العطا في خطابه للقوات المرابطة أمس التأكيد علي قومية القوات المسلحة وقال إن الجميع فيها متساوون في الحقوق والواجبات ولا مكان فيها للجهوية ولا العنصرية ..