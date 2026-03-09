انطلاق سفلتة الطرق الداخلية بربك وكوستي

شهدت ولاية النيل الأبيض السبت انطلاق العمل في سفلتة الطرق الداخلية بمحليتي ربك وكوستي بطول يتجاوز (34) كيلومتراً وبتكلفة كلية (37.6) مليار جنيه.

وأكد الوالي الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى حرص حكومة الولاية على استكمال مشروعات التنمية في كافة محليات الولاية التسع، وأبان أن الحكومة بدأت بسفلتة الطرق باعتبارها الجانب الأهم في التنمية الاقتصادية.

وأشار إلى وجود مشروعات أخرى في مجال البنى التحتية تعمل الحكومة على تنفيذها هذا العام بالشراكة مع شركة زادنا من بينها بورصة الشاحنات والمدينة الطبية بمدينة ربك، إضافة إلى الميناء البري والفندق الكبير بمدينة كوستي.

من جانبها أكدت وزيرة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية الأستاذة فاطمة الحاج التزام الوزارة بإنفاذ العقودات الموقعة مع شركة زادنا في مجالات البنى التحتية، مؤكدة مضي الوزارة في برامج تنمية الإيرادات لتغطية متطلبات مشروعات الطرق والبنى التحتية.

فيما استعرض المهندس يوسف أحمد فضل المولى الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية مشروعات الطرق الداخلية المستهدفة في كل من ربك وكوستي والدويم والقطينة، واعتبر ان انطلاقة أعمال السفلتة بداية لنهضة تنموية كبرى تشهدها ولاية النيل الأبيض.

وأكد الأستاذ أبو عبيدة عمر عجبين المدير التنفيذي لمحلية ربك أن هذه الطرق ستحدث نقلة نوعية في البنية التحتية وتسهم في دفع الحركة التجارية والاقتصادية وتسهيل حركة السير بالمحلية.