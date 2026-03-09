مدير الإدارة العامة للسجل المدني يؤكد عودة خدمات السجل بكامل طاقتها في كافة الولايات الآمنة

​أعلن اللواء شرطة حقوقي/ تاج الدين حبيب الله عبد المالك، مدير الإدارة العامة للسجل المدني، عن عودة الخدمة بكامل طاقتها في كافة الولايات المستقرة أمنياً.

وأكد في تصريح للمكتب الصحفي للشرطة أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الفرق الفنية في إستعادة وتشغيل قواعد البيانات والأنظمة المركزية بما يضمن تقديم الخدمة بموثوقية عالية وأمان تام.

​موضحا أن الإدارة حريصة على إستمرار تقديم الخدمات رغم التحديات الراهنة، مؤكداً أن البطاقة القومية تظل الوثيقة الأهم لإثبات الهوية وإنجاز المعاملات القانونية والمصرفية داعيا المواطنين الذين بلغوا السن القانونية، أو مَن إنتهت صلاحية وثائقهم، إلى التوجه للمراكز العاملة لإكمال إجراءاتهم وفق الضوابط المعمول بها مضيفا أن جميع مراكز السجل المدني إستعادة حيويتها بعد توقف أضطراري دام أكثر من عامين وذلك بإستئناف إستخراج البطاقة الشخصية القومية في المركز والولايات مشيرا الي أن الخدمة ستعمم قريبا في المحطات الخارجية والسفارات

​وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة لتحديث قاعدة البيانات الوطنية وتأمين “الهوية السودانية”.

المكتب الصحفي للشرطة