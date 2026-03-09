مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية يؤكد جاهزية منسوبى الإدارة للإضطلاع بواجباتهم تجاه الوطن والمواطن

جدد اللواء شرطة/ محمود سليمان محمد مدير الإدارة العامة للشرطة الأمنية حرص وإهتمام إدارته علي إنفاذ كافة الخطط والبرامج التى تدعم الأمن والإستقرار بالبلاد من خلال الجهود الكبيرة التى يضطلع بها منسوبى الشرطة الأمنية فى المحافظة على أرواح وممتلكات المواطنين ، جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم الملتقي الشهرى لمنسوبى الشرطة الأمنية برئاسة مبانى الإدارة بحضور مدراء الدوائر والإدارات.

مشيرا الى ان هذا الملتقي ينعقد لاول مرة بعد الحرب بعد أن تعرضت مبانى الرئاسة الى دمار ممنهج من قبل المليشيا المتمردة وظلت قوات الشرطة الأمنية صامدة داخل المبنى حتى دخول القوات المسلحة لمبانى القيادة العامة ، مؤكدا أن الشرطة الأمنية ستكون على العهد والوعد للمحافظة على مكتسبات الوطن ، مشيرا الى تنفيذ العديد من المشروعات التطويرية التي تستهدف منسوبى الإدارة خاصة التدريب ورفع القدرات ، مشيدا بالدعم المادى والعينى الذى ظلت تقدمه رئاسة قوات الشرطة لتأهيل وصيانة مبنى الرئاسة حتى أصبح جاهزا للعمل

وتفيد متابعات المكتب الصحفى للشرطة أن منسوبى الإدارة العامة للشرطة الأمنية وعقب الفعالية إنتظموا فى برنامج لإصحاح البيئة داخل وخارج مبانى الإدارة وجدت هذه الخطوة الإشادة والتقدير من قيادة الشرطة الأمنية.

المكتب الصحفي للشرطة