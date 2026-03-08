إدارة المرأة بالقطاع الإجتماعي بالبحر الاحمر تحتفل باليوم العالمي للمرأة

في أطار إهتمامها بالمرأة وتعزيز دورها في تنمية المجتمع، نظمت إدارة المرأة بالقطاع الإجتماعي بالشراكة مع منظمة (بتقدري) المجتمعية ودعم من صندوق الأمم المتحدة إحتفالية بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يوافق 8 مارس من كل عام تحت شعار (العطاء من إجل الكسب) تقديرا للدور الريادي الذي تلعبه المرأة في بناء المجتمعات وتسليط الضو على الإنجازات التي حققتها في مختلف المجالات.

بحضور مدير عام القطاع الإجتماعي الهام إدريس ومدير إدارة مكافحة العنف ضد المرأة الاستاذة فتحية رحمة الله وممثلة صندوق الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وقيادات تعليم المراة.

وأكدت مني شريف مدير تنمية المراة في تصريح ل(سونا) ان الإدارة تعمل عبر محاور التمكين الإقتصادي والحقوق والقوانين واالمشاركات السياسية ومجالات البيئة حيث تعتبر المراة الإستثمار الحقيقي.

وأشارت لتوجة الادارة خلال الفترة القادمة لتمكين المراة إقتصاديا نسبة للتحديات التي تواجهها في ظل ظروف الحرب.

كما جددت ميسون عبد الله مدير البرامج بمنظمة (بتقدري) التزام المنظمة بالعمل لتعزيز قدرات المراة مؤكدة ان الهدف من الاحتفال هو تسليط الضوء على قضايا المرأة في المنابر المختلفه وهو فرصة لتعزيز العمل المشترك في السودان.

واعربت السيدة فابريزيا فالكينو ممثل صندوق الامم المتحدة عن سعادتها مشاركة الاحتفال.

واكدت ان رسالة المنظمة هي ضمان حصول كل فتاة وإمراة علي كامل حقوقها ودعم النساء في المجتمعات الاكثر تاثرا بالأزمات وتقديم الدعم خلال شراكات قوية للإستثمار في قدرات المراة والنهوض بها.

يذكر ان الاحتفال شهد بعض الانشطة والفعاليات إلى جانب معارض لبعض المنتجات المحلية.

سونا