وزير الخارجية: السودان يقف مع الدول العربية في مواجهة الاعتداءات ويحذر من اتساع الصراع في المنطقة

ترأس السيد وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم أحمد وفد السودان المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، الذي عُقد اليوم الأحد 8 مارس عبر تقنية الاتصال المرئي، لمناقشة التطورات الأخيرة في المنطقة.

وفي كلمته أمام الاجتماع، أعرب الوزير عن إدانة السودان للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عدداً من الدول العربية، مؤكداً الرفض التام لاستهداف الأعيان المدنية والبنى التحتية، لما يمثله ذلك من تهديد مباشر لحياة المدنيين وانتهاك واضح للقواعد الراسخة في القانون الدولي.

وأشار الوزير إلى أن عدداً من الدول بذلت خلال السنوات الماضية جهوداً كبيرة لتجنيب المنطقة مزيداً من التصعيد، مشيداً في هذا الصدد بالدور الذي قامت به سلطنة عمان في تقريب وجهات النظر، كما ثمّن جهود عدد من الدول العربية في هذا السياق، وعلى رأسها جمهورية مصر العربية ودولة قطر.

وأكد وزير الخارجية تضامن السودان الكامل مع الدول العربية التي تعرضت لهذه الهجمات، مشدداً على دعم السودان لأي تدابير وإجراءات مشروعة تتخذها تلك الدول لحماية سيادتها وصون سلامة أراضيها. كما جدد تأكيد السودان أن الأمن القومي العربي كلٌ لا يتجزأ.

وأشاد الوزير من جهة أخرى برد الفعل المدروس والمتزن للقيادات العربية، والذي التزم بالمبادئ والقواعد الدولية وغلبت عليه روح الحكمة وضبط النفس، بما حال دون انزلاق المنطقة إلى دوامة من العنف.

ودعا الوزير الأطراف المؤثرة في المجتمع الدولي إلى تكثيف جهودها من أجل وقف الأعمال التصعيدية في المنطقة، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة للعودة إلى طاولة المفاوضات واعتماد الحوار سبيلاً لمعالجة الخلافات، بما يسهم في تجنيب المنطقة مزيداً من التوتر.

كما جدد الوزير دعم السودان لـ لبنان في مواجهة ما يتعرض له من استهداف، معرباً عن قلق السودان البالغ إزاء التطورات المتسارعة في المنطقة، ومحذراً من مخاطر اتساع نطاق الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وعلى أمن الممرات الدولية واستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

سونا