وفد المقاومة الشعبية القومية يلتقي لجنة استنفار القضارف

إستقبلت لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية بولاية القضارف برئاسة اللواء ركن (م) عمر محمد محمد مصطفي صباح اليوم عند مدخل مدينة القضارف وفد اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية القومية برئاسة الفريق الركن بشير مكي الباهي وهم في طريقهم إلى ولاية الخرطوم .

حيث تعرف رئيس اللجنة العليا علي العمل الذي تطلع به لجنة الإستنفار بالولاية من خلال التقرير المقتصر الذي قدمه رئيس اللجنة بالولاية وبعض أعضاء اللجنة حول الأداء العام فيما يلي الإستنفار والتعبئة وحشد قطاعات المجتمع لإسناد ودعم القوات المسلحة بالرجال والمال وتفويج المقاتلين لجبهات القتال المختلفة .

وأشاد رئيس اللجنة العليا للإستنفار القومية بالدور الكبير الذي لعبته المقاومة الشعبية بالقضارف في محاور الإستنفار المختلفة وتخريج معسكرات التدريب المتقدم .

وقال إن القضارف تميزت عن الولايات الأخرى بالتدريب المتقدم والإستمرار في حشد المواطنين للدفاع عن الوطن وحماية مكتسبات الأمة السودانية بالاصطفاف مع القوات المسلحة لدحر العدو وإفشال المؤمرات التي تحاك ضد الوطن .

سونا