النعاس المستمر يرتبط بمشكلات صحية خطيرة

حذر أطباء من أن النعاس المستمر خلال فترات الاستيقاظ المعتادة أي خلال النهار قد يكون مؤشرًا على مشكلات صحية خطيرة، وذلك إذا كان الإنسان يحصل على قسط وافٍ من النوم ليلاً أو في الأوقات الأخرى.

وأشار العديد من الأطباء والمراكز الطبية المتخصصة إلى أن هذا النمط من النعاس غير المرتبط بقلة النوم، قد يكون بسبب انخفاض نشاط الغدة الدرقية، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور الدائم بالإرهاق والرغبة في النوم.

وأشاروا إلى أن اضطرابات دهون الدم، مثل ارتفاع الكوليسترول أو الدهون الثلاثية، قد تؤثر أيضًا على نمط النوم وتسبب خللًا فيه، ما يؤدي إلى الشعور بالنعاس بشكل ملحوظ خلال الاستيقاظ.

ووفق الأطباء، فإن تلك الحالة قد تكون مؤشرًا على مشكلات صحية أكثر خطورة، مثل وجود خلل في المخ، نظرًا لاحتوائه على مراكز مسؤولة عن تنظيم النوم، أو الإصابة بمشكلات في الكبد، حيث إن تدهور وظائف الكبد قد يؤدي إلى اضطراب في دورة النوم والاستيقاظ، فينام المريض لفترات طويلة خلال النهار ويظل مستيقظًا ليلًا.

ولفتوا إلى أن اضطراب مستوى الأملاح في الجسم، مثل الصوديوم والبوتاسيوم، قد يؤدي أيضًا إلى الشعور المستمر بالنعاس، كما أن الاكتئاب قد يكون سبباً مباشراً في هذا النمط من النعاس أيضاً.

ونصح الأطباء من يشعرون بكثرة النعاس بالتوجه إلى الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة وتحديد السبب المحتمل، ووصف العلاج المناسب بعد تقييم الحالة الصحية.

