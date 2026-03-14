التعليم تصدر منشوراً لتنظيم امتحانات الابتدائي والمتوسط بالسودان

أصدرت وزارة التعليم والتربية الوطنية منشوراً جديداً لتنظيم جلوس الطلاب لامتحانات شهادتي الابتدائي والمتوسط، وذلك بعد الجدل الذي أثاره المنشور السابق وسط أولياء الأمور.

وأوضحت الوزارة أن القرار يستند إلى أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2025، وقانون تخطيط التعليم لسنة 2001، وقرار وزير التعليم لسنة 2023 القاضي بإعفاء طلاب الصف السادس في الولايات المتأثرة بالحرب من الجلوس للامتحان، وجاء بعد التشاور مع وزير التعليم والتربية الوطنية.

وبحسب المنشور، حُددت شروط الجلوس للامتحانات على النحو التالي:

وفي سياق متصل، ترأس وزير التعليم والتربية الوطنية الدكتور التهامي الزين حجر الاجتماع الأول للجنة إسناد التعليم بمقر الوزارة في أم درمان، بحضور وكيل الوزارة الدكتور أحمد خليفة عمر وعدد من مديري التعليم بالولايات وممثلي النقابة واتحاد المعلمين.

وأوضح الوزير أن اللجنة ناقشت تحسين أوضاع المعلمين الاقتصادية، إلى جانب التحديات التي تواجه التعليم في الولايات المتأثرة بالحرب والولايات المستضيفة للطلاب الوافدين. كما خرجت بعدة توصيات أبرزها توفير الكتاب المدرسي، صيانة مطبعة الوزارة والمطابع الولائية، إضافة إلى صيانة الورش التي تعمل في تصنيع الأجلاس المدرسية، على أن تكون تحت إشراف الوزارة الاتحادية لضمان وصول الكتاب المدرسي لجميع الولايات.

ويعكس هذا المنشور والقرارات المصاحبة له توجه الدولة نحو إعادة تنظيم العملية التعليمية وتوفير بيئة مدرسية مستقرة رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

