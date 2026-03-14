(ما بحترمك وما بتشرف تكون ولدي وما عافية ليك ليوم الدين) خلاف بين الصحفية داليا الياس وبين شاعر وناشط على مواقع التواصل

نشب خلاف بين الصحفية, والشاعرة, السودانية, المعروفة داليا الياس, وبين شاعر وناشط على مواقع التواصل الاجتماعي, وذلك على خلفية تدوينة نشرها الأخير على حسابه عبر فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الناشط الذي يعرف نفسه باسم الزين عبد الماجد الشريكابي الكاهلي, كان قد نشر تفاصيل خلافه مع الصحفية المعروفة.

وكتب الكاهلي, تدوينة على حسابه عبر موقع التواصل فيسبوك, نشر معها صورة لداليا الياس, والإعلامي عمر محي الدين مدير اذاعة البيت السوداني.

وقال الشاعر الزين عبد الماجد: (اول حاجة تحية إحترام وتقدير لي الإعلامي المحترم والغالي على نفوسنا عمر محي الدين مدير اذاعة البيت السوداني وشكراً لي نصيحتو لي وفوق راسي والله خشى علي في الخاص بكل اريحية وادب واحترام وقال لي انت يا الزين منشوراتك حلوة وجميلة والله لكن بعتبر منشورك بتاع الفيديو عن داليا الياس فيه شوية خصوصية واداني كم نصيحة كدا وعشانك والله حزفت المنشور، لكن داليا الياس دخلت علي في الخاص وسمعتني كلام فارغ انا ما بستحقو، من المفترض تجيني في الخاص وبكل احترام وتقدير تقول لي يا ولدي احذف المنشور دا ومافي داعي ليه ووجهة نظرك احتفظ بيها لكن تهميش وكلام فارغ وحاجات تعكس حضارتها وثقافتها وشعرها، لسة متمادية في موضوع انو نحن السودانيين مو رجال.

وأضاف: (أنا اتحدث في نقطة معينة وهي انو حركاتها مع ولدها دي مو فيها حاجة ولا حتكون فيها حاجة بس بتعكس حضارتنا وانتمائاتنا وعاداتنا وتقاليدنا بتنعكس علينا لأننا شعب يتأثر بالميديا فممكن تستخدموا الحب والاحترام دا بطريقة ادبية وكلامية.).

وتابع الشاعر: (دي كل النقطة العايز تصل ليها لكن بقولها وبكل صراحة موضوع انو نحن السودانيين ديل مو رجال لسة مياكلا معاي جنبة لأنها جمعت مو خصصت ولو كان كلامها صح كان سكتنا عليه لكن الظلم لا يسكت عليه ودا موضوع اتغفل وما عايز افتحو.).

وختم الكاهلي: (وتحية احترام وتقدير لك الإعلاميالمحترم عمر محي الدين الموجود بالمملكة العربية السعوديةوعوداً حميداً مستطاب يا راقي ويا مثقف ويا فاهم ومتحضر.).

ولما دخلت ليك في الخاص لقيتك مراسلني وبتسلم وتتراشق من ٢٠٢٤…. وحالياً جريت حذفت رسالتك لأنك جبان ومنافق. وكل القلته ليك الله لاسلمك وحسبي الله عليك… وتااااني بقولها….جعلته حسبي في نظرك وعافيتك وعرضك في الدارين. الموضوع الماكل معاك جنبه ده طرف سوطه هبشك وااااضح). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد اقتحمت الشاعرة داليا الياس, التعليقات داخل المنشور, وردت قائلة: (مابحترمك ومابتشرف تكون ولدي وماعافية ليك ليوم الدين ولو إعتذرت إعتذارك عندي ما مقبول !!

محمد عثمان _ النيلين